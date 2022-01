Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 7 gennaio 2022

07 gennaio 2022 a

Vincere milioni e milioni di euro con un colpo solo. Non è possibile soltanto con il Superenalotto, ma anche con Eurojackpot, il concorso europeo. Come tutti i venerdì, anche questa sera, 7 gennaio 2022, importante appuntamento con la fortuna. E' in programma, infatti, l'estrazione. Eurojackpot è il concorso europeo che mette in palio il jackpot continentale che è sempre milionario. L'estrazione avviene ogni venerdì a partire dalle ore 20 e il montepremi è puntualmente molto alto. I numeri vincenti vengono pubblicati su questa pagina dopo le ore 20 appena ufficializzati.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDI' 7 GENNAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE (in aggiornamento)

EURONUMERI (in aggiornamento)

Nel concorso di venerdì 31 dicembre 2021, l'ultimo dell'anno che si è appena concluso, non sono stati centrati 5 + 2. Il jackpot, dunque, è salito a 24 milioni di euro. Sono stati invece indovinati sei 5 + 1. I fortunati scommettitori hanno vinto 355.912,70 euro. Le combinazioni vincenti sono state realizzate in Finlandia (2), Danimarca, Germania, Norvegia e Polonia. In nove hanno invece centrato il 5 + 0 che consente di intascare 83.744 euro. La combinazione vincente è stata 7 - 16 - 36 - 42 - 43, Euronumeri 6 e 8.

