Lotteria Italia, nel Lazio premi per 9.4 milioni di euro. Tutti i biglietti fortunati

Nei premi di terza categoria della Lotteria Italia 2021 2022, la parte del leone l'ha recitata la regione Lombardia che ha collezionato il numero più alto dei biglietti vincenti. Sono ben 33 i possessori di tagliandi fortunati che potranno incassare 20 mila euro ciascuno. In tutto ben 660 mila euro di premi, somma non indifferente. Lo riporta Agipronews spiegando che nella classifica delle regioni fortunate per i premi di terza categoria, al secondo posto c'è il Lazio. In questo caso i tagliandi fortunati sono stati 23 con una vincita complessiva di 460 mila euro.

Il terzo gradino del podio va ai giocatori della regione Campania dove i tagliandi che danno il diritto alla riscossione di 20 mila euro, sono sedici. Nel territorio della Toscana sono dieci i premi di terza fascia, in tutto 200 mila euro. Agipronews spiega che il biglietto vincente da ben 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto da un distributore di Roma, fa ovviamente del Lazio la prima regione nella classifica delle vincite complessive dell'edizione 2021. Al primo premio, riporta Agipronews, si vanno aggiunti il terzo da 2 milioni conquistato con un biglietto venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, e il quarto da 1.5 milioni che è stato acquistato a Roma.

Inoltre sono stati vinti cinque premi di seconda categoria, ciascuno da 100mila euro, e, come scritto sopra, 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo dei giocatori del territorio regionale a 9 milioni e 460 mila euro. Ma grande protagonista dell'edizione della Lotteria Italia, è stata anche l'Emilia-Romagna che ha conquistato il secondo premio da 2.5 milioni di euro, biglietto venduto a Formigine in provincia di Modena, che si somma agli otto premi di terza categoria, per un bilancio complessivo di 2.660.000 euro. Bene anche la Sicilia, con premi totali per 1.180.000 euro, divisi tra il quinto premio da un milione e nove di terza fascia.

