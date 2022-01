Lotteria Italia 2021 2022, ecco i biglietti vincenti: l'elenco completo

06 gennaio 2022 a

Il giorno più importante della Lotteria Italia è arrivato. Nella serata di giovedì 6 gennaio 2022, durante il programma di Rai 1 Soliti ignoti Il Ritorno, condotto da Amadeus, sono stati abbinati i primi cinque premi ai biglietti vincenti. Come al solito estrazione in diretta televisiva durante il programma a cui hanno partecipato uomini e donne del mondo dello spettacolo.

Boom di vendita dei biglietti della Lotteria Italia

Il primo premio della Lotteria Italia è di cinque milioni di euro. Seguono gli altri quattro premi. Di seguito i numeri biglietti estratti e le città in cui sono stati venduti.

La Lotteria Italia 2021 2022 assegna anche premi di seconda categoria. In questo caso è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a comunicare le serie e i numeri vincenti, oltre alle città in cui sono stati venduti i tagliandi

Stesso discorso anche per i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2021 2022. E' sempre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a ufficializzare i tagliandi che hanno diritto ai premi.

Come sempre i biglietti vengono suddivisi in venti serie alfabetiche, ognuna da 500mila tagliandi per un totale complessivo di dieci milioni di biglietti che vengono venduti in tutto il Paese e online. Il primo premio è di cinque milioni di euro, mentre le altre vincite vengono suddivise nelle tre categorie. E' un'apposita commissione a stabilire i premi proprio nel giorno dell'estrazione. Chi vince deve ritirare i soldi entro 180 giorni dall'estrazione finale. E' sempre bene controllare il numero del proprio biglietto nell'elenco che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il tagliando deve essere presentato integro e in originale negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure negli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. Il biglietto vincente può essere spedito anche per posta.

Conto alla rovescia per la Lotteria Italia, domani l'estrazione dei biglietti vincenti

Quest'anno sono stati quasi 6.4 milioni i biglietti venduti. La raccolta complessiva sfiora i 32 milioni di euro. Il dato è stato reso noto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rispetto all'edizione precedente, in pieno lockdown, l'aumento è del 38.2%. Ancora una volta è il Lazio la regione in cui è stato acquistato il numero maggiore di biglietti: 1.1 milioni, circa il 19% del dato nazionale. A stretto giro seguono la Lombardia con poco più di un milione e la Campania con 608 mila tagliandi.

Amadeus tira a sorte i biglietti milionari della Lotteria Italia

