Lotteria Italia, boom di biglietti venduti. Verso i sette milioni di tagliandi

La Lotteria Italia fa registrare il boom di vendite dei biglietti per l’edizione 2021. Fino al 31 dicembre erano 6,3 milioni i tagliandi venduti con un aumento del 39,6% rispetto all’edizione 2020, quando i tagliandi staccati furono 4,5 milioni. Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta dall’Agenzia Dogane e Monopoli con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi. E' Agipronews a fare il punto. E bisogna inoltre ricordare che nel corso della prima settimana di gennaio, le vendite aumentano notevolmente.

La flessione del 2020 fu condizionata dalle limitazioni introdotte per il Covid, ora gli italiani sono tornati ad acquistare i biglietti nei negozi di quartiere, con vendite tra bar e tabacchi, un milione in più rispetto al 2020: secondo i dati raccolti da Agipronews, oltre 943mila tagliandi sono stati staccati nei bar (+47,7%), mentre nelle tabaccherie sono stati venduti 3,3 milioni di biglietti (+24,5%).

Fino a ora, la Lombardia domina la classifica delle regioni in cui è stato staccato il maggior numero di biglietti, circa un milione, spiega sempre Agipronews. La percentuale supera il 29%, considerando il dato "aggregato" delle vendite in Autogrill, che per il momento viene "riversato" interamente alla Lombardia, dove la società ha la sua sede. Bene anche il Lazio con il 12%, poi la Campania che sfiora il 9% e l’Emilia Romagna che supera il 7%. Oltre il 6% Piemonte e Toscana, poi Veneto e Sicilia oltrepassano il 5%. Naturalmente la ripresa degli spostamenti in tutta Italia, senza limitazione, ha fatto di nuovo lievitare il numero dei biglietti venduti in Autogrill. Al 31 dicembre erano oltre 750mila i tagliandi staccati, contro i 362mila dell'anno passato. Ovviamente per lo stesso motivo, sono diminuiti gli acquisti on line. Per i dati definitivi bisognerà attendere ancora qualche giorno.

