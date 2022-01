Lotteria Italia, conto alla rovescia: nel giorno della Befana l'estrazione dei biglietti vincenti

05 gennaio 2022 a

a

a

Domani, 6 gennaio, torna la classica estrazione della Lotteria Italia. L’abbinamento con i premi verrà effettuato durante la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus dal titolo Soliti ignoti – il ritorno. La Lotteria Italia, spiega Agipronews, è un gioco a premi aperto a tutti coloro che sono maggiorenni. Per partecipare è sufficiente acquistare un biglietto, dal valore iniziale di 5 euro. I biglietti in vendita sono suddivisi in venti serie alfabetiche da 500.000 biglietti ciascuna, per un totale di dieci milioni di biglietti. Il primo premio ammonta a 5 milioni di euro mentre le vincite sono divise in tre diverse categorie con l'ammontare massimo della seconda e della terza categoria che viene stabilito da una commissione apposita.

Sanremo 2022, Amadeus conduttore per la terza volta consecutiva

Per partecipare alla Lotteria Italia è necessario possedere un biglietto. L'acquisto può essere fatto fisicamente presso i rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, autogrill, ricevitorie) oppure online, seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale della Lotteria Italia. I biglietti, spiega ancora Agipronews, possono essere acquistati presso qualsiasi rivenditore autorizzato: generalmente in tabacchi, edicole, autogrill o ricevitorie. Da un paio d’anni, poi, è possibile acquistare il tagliando anche online.

Biglietto vincente della Lotteria Italia venduto a Perugia ed estratto da Amadeus

I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione finale. L'elenco dei biglietti estratti sarà reso noto anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per la riscossione del premio è necessario presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta. Come sempre accade, negli ultimi giorni si moltiplicano le vendite dei tagliandi. Quest'anno è stato registrato un vero e proprio boom. Fino al 31 dicembre erano già 6.3 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti. Nell'ultima settimana ulteriore incremento. Adesso è arrivata l'ora del contro alla rovescia per l'estrazione.

Sanremo 2022, Gianni Morandi pubblica su Facebook il suo brano ma resta in gara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.