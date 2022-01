Sci, assicurazione obbligatoria e nuove regole: ecco cosa cambia da oggi

01 gennaio 2022 a

A partire da oggi, primo gennaio 2022, assicurazione obbligatoria per chi scia, casco di protezione fino a 18 anni, piste larghe almeno 20 metri, classificate e segnalate con pali colorati che corrispondono al livello di difficoltà con mappatura. Entra in vigore la nuova legge che norma la sicurezza per le discipline sportive invernali e che cambierà il modo di sciare di tutti gli appassionati. "È una buona legge che tutela chi pratica gli sport invernali - sostiene Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali del Trentino - L'imperativo è più sicurezza sulle piste. Non sarebbe stato sbagliato estendere la norma anche alle piste di allenamento. Intanto il primo passo è stato fatto".

Secondo il codice della sicurezza diventa vietato sciare in stato di ebbrezza e in pista avverranno accertamenti alcolemici e tossicologici a campione. Chi risulterà positivo rischia una sanzione molto salata, dai 250 ai mille euro. E' inoltre obbligatorio rispettare la segnaletica e i limiti di velocità oltre alle prescrizioni di sicurezza che sono presenti nelle varie piste. Ancora: massima attenzione al traffico sulla neve, alla visibilità e alle condizioni meteo. Tutti gli sciatori dovranno “adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”.

A proposito dell'assicurazione, le compagnie offrono polizze di vario titolo. Quelle dedicate esclusivamente alle discese sulla neve, hanno un costo che va dai 2.5 euro al giorno ai 36 per tutta la stagione invernale. Ovviamente ogni polizza prevederà un massimale, le eventuali diarie per i ricoveri, il rimborso delle spese mediche, la tutela legale, il rimborso dello skipass e anche delle eventuali spese per il noleggio delle attrezzature e dell'hotel. Cambiamenti importanti, con l'obiettivo di tutelare gli appassionati, nella speranza di ridurre il rischio degli incidenti e le conseguenze, purtroppo ogni anno troppe volte drammatiche.

