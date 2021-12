Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 27 dicembre 2021

27 dicembre 2021 a

a

a

Appuntamento speciale - oggi lunedì 27 dicembre 2021 - con l'estrazione del Lotto e del SupeEnalotto. Saltata infatti l'estrazione del giorno di Natale, viene recuperata stasera. Infatti il regolamento del gioco del Lotto prevede che le estrazioni dei concorsi a premi non possano svolgersi in occasione di giorni festivi: questa la ragione della variazione del calendario delle estrazioni in quanto il 25 dicembre è un giorno festivo.

Chiara Ferragni e Fedez: "Test ogni giorno, oggi positivi al molecolare. Noi asintomatici, i bambini negativi"

Per le festività natalizie, dunque, slitteranno diversi appuntamenti con le estrazioni delle tre lotterie che, di norma, si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato. Subiranno variazioni anche le estrazioni delle prossime settimane, in particolare quella prevista per l'1 gennaio 2022 e quella di giovedì 6 gennaio. I prossimi appuntamenti con le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si terranno dunque martedì 28 dicembre e giovedì 30 dicembre.

I numeri del concorso del Superenalotto di oggi sono i seguenti.

Combinazione vincente

6 - 10 - 11 - 41 - 61 - 80

Numero jolly 76

Superstar 47

Il jackpot per l'eventuale 6 per questa giornata è arrivato a quota 130.600.000 di euro.

Nostradamus, terribili profezie per il 2022. Una fa paura anche all'Italia: cosa succederà

Di seguito, invece, i numeri dell'estrazione del Lotto del concorso di oggi, dicembre lunedì 27 dicembre.

BARI 44 58 36 53 43

CAGLIARI 30 17 81 38 88

FIRENZE 74 1 66 52 90

GENOVA 76 84 9 23 34

MILANO 46 45 50 25 33

NAPOLI 6 66 70 87 67

PALERMO 61 39 46 28 82

ROMA 36 42 81 62 63

TORINO 18 68 57 60 87

VENEZIA 7 14 54 53 59

NAZIONALE 64 23 72 58 62

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di lunedì 27 dicembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.