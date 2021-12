Lotteria Italia, boom dei biglietti venduti. Milioni di italiani sognano il colpo di fortuna

22 dicembre 2021 a

Impennata dei biglietti della Lotteria Italia. È la Lombardia a trascinare le vendite della Lotteria, tornata in auge dopo il crollo post Covid del 2020. A spiegarlo è l'agenzia Agipronews che comunica anche i dati al 20 dicembre. Dei 5,7 milioni di biglietti venduti 1,6 milioni sono stati staccati in Lombardia, circa il 30% del totale. Un numero che, secondo i dati ufficiali raccolti da Agipronews, è già il doppio rispetto al dato complessivo del 2020 e che fa della Lombardia la regione regina delle vendite. Sorpassato il Lazio, stabile con 687mila biglietti distribuiti fino a ora, fotografia sempre riferita al 20 dicembre.

A crescere è anche la Campania con 490mila tagliandi, (+27% sul dato complessivo 2020). Nella top 4 delle regioni con la maggiore percentuale di vendite figura anche l'Emilia Romagna, che pure registra un dato in ripresa sul dato totale dello scorso anno, seppure più contenuto (421mila biglietti, +8%). Impennata per le vendite anche in Toscana. Rispetto allo scorso anno, l'edizione 2021 ha totalizzato 336mila biglietti, in crescita del 12% rispetto ai tagliandi staccati per l'intera edizione 2020.

L'incremento delle vendite era atteso dopo l'ultima edizione, penalizzata dal lockdown che aveva pesantemente inciso. Complessivamente, in tutta Italia, la crescita della Lotteria Italia è stata fin qui del 43%, segno tangibile di un lento ritorno alla normalità e alla tradizione che da oltre sessant'anni accompagna le feste di fine anno. L'estrazione, come sempre, è in programma per il 6 gennaio. Nelle ultime due settimane la vendita dei biglietti cresce puntualmente e stando alle previsioni ovviamente sarà così anche quest'anno. Quindi continuano ad essere milioni e milioni gli italiani che sperano di cambiare vita grazie alla Lotteria Italia. Nella lunga storia del gioco sono stati tanti i cittadini che ci sono riusciti, ma ovviamente molti, molti di più quelli che non hanno visto avverare il loro sogno.

