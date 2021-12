Von der Leyen al Sacro Cuore: "L'Italia cresce in fretta, Pil a livelli pre Covid entro la metà del 2022"

19 dicembre 2021 a

a

a

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha parlato nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. "L’economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo - ha sottolineato -. Il Pil italiano tornerà a livelli precedenti della crisi entro la metà del prossimo anno. Ma molti giovani rimangono disoccupati, è ora di cambiare le cose. L’Italia è una potenza industriale e una democrazia forte al cuore del progetto europeo", ha affermato la presidente.

Clima, il monito di Von Der Leyen: "Gli impegni entro il 2030 non bastano più"

La Von der Leyen ha quindi proseguito affrontando il tema giovani: "Il futuro è nelle vostre mani. Il futuro è della prossima generazione di europei. E questo mi riempie di fiducia. Nonostante l’incombere della quarta ondata della pandemia e le incertezze che dobbiamo ancora affrontare, perché il futuro dell’Europa è in buone mani e voglio un’Europa al servizio dei giovani", ha dichiarato.

David Sassoli, ricovero d'urgenza per polmonite non da Covid: il messaggio di Letta

Rivolgendosi agli studenti dell’ateneo, ha voluto ringraziare i giovani: "Grazie per il vostro esempio. Grazie perché ci spingete a puntare più in alto", ha detto, aggiungendo che "ora però voglio che l’Europa vi ripaghi di tutto il vostro impegno e credo che l’Europa debba lavorare innanzitutto per la prossima generazione".

Conte all'assalto di Draghi: le ostilità vere partiranno col semestre bianco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.