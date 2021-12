Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 17 dicembre 2021

17 dicembre 2021 a

a

a

Come tutti i venerdì, anche questa sera, 17 dicembre, importante appuntamento con la fortuna. E' in programma, infatti, l'estrazione EuroJackpot Italia. EuroJackpot è il concorso europeo che mette in palio il jackpot continentale che è sempre milionario. L'estrazione avviene ogni venerdì a partire dalle ore 20 e la somma in palio è puntualmente alta. I numeri vincenti vengono pubblicati su questa pagina dopo le ore 20 appena ufficializzati. Nel precedente concorso nessun 5+2: il Jackpot è salito a 57 milioni di euro.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

DI VENERDI' 17 DICEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

Eurojackpot, numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 10 dicembre 2021

Nella passata edizione, quella di venerdì 10 dicembre, non ci sono stati 5+2. Il jackpot quindi è salito all'incredibile somma di 72 milioni di euro. Hanno festeggiato quattro giocatori che hanno centrato il 5 + 1, vincendo una cifra notevole: 622 mila 779 euro a testa. Le combinazioni vincenti sono state indovinate in Polonia (2), Finlandia e Germania. Ma la fortuna ha baciato anche l'Italia. A Firenze è stato centrato uno dei sette 5 + 0 da 125 mila euro. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria via Carlo del Prete. Venerdì 10 dicembre i numeri fortunati del concorso sono stati 8 9 30 34 48. Euronumeri 5 e 8.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.