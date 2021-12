Sul Frecciarossa Milano-Parigi il brindisi è con il Montefalco Rosso di Arnaldo Caprai

14 dicembre 2021 a

Un binomio significativo tra Montefalco e Frecciarossa. Il Montefalco Rosso di Arnaldo Caprai a partire dal 18 dicembre accompagnerà tutti i passeggeri della nuova, rivoluzionaria tratta del Frecciarossa che, per la prima volta nella storia, varcherà le Alpi per raggiungere Lione e Parigi, esportando l'esperienza dell'Alta Velocità Trenitalia e Ferrovie dello Stato in Francia. "La prima corsa - si legge in un comunicato delle Ferrovie dello Stato - partirà la mattina del 18 dicembre da Parigi alle 7.26 direzione Milano e dal capoluogo lombardo verso la capitale francese alle 6.25, altre due corse saranno nel pomeriggio (biglietti a partire da 23 euro e da 29 euro). Alle due iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino, se ne aggiungeranno poi altre tre giornaliere di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto Trenitalia effettuerà 10 corse per quasi 5.000 posti al giorno tra Parigi e Lione.

"Con Trenitalia e Frecciarossa - ha spiegato il patron della cantina, Marco Caprai - abbiamo un rapporto proficuo da molti anni, siamo orgogliosi di essere stati scelti per questa nuova importante tratta. Di fatto Trenitalia è il primo operatore europeo a entrare in Francia dall'apertura del mercato ferroviario alla concorrenza, e con questa nuova tratta offrirà ai passeggeri francesi, ma anche agli italiani che vorranno raggiungere, con il mezzo di trasporto più sostenibile, sicuro e confortevole, Chambery Lione e Parigi, una nuova esperienza di viaggio. Esperienza che noi cercheremo di rendere ancora più piacevole con il nostro Montefalco Rosso Arnaldo Caprai, un vino che rappresenta, assieme al Sagrantino, il simbolo della nostra Umbria".

Il Montefalco Rosso Arnaldo Caprai nasce a partire da un’accurata selezione di Sangiovese, a cui si aggiunge, in egual misura, una piccola percentuale di Sagrantino e di Merlot. Le uve, dopo una raccolta meticolosa, vengono vinificate in acciaio, per poi affinare per 12 mesi in barrique, sia di rovere di Slavonia sia di rovere francese.

