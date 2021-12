Classifica panettoni, i migliori nei supermercati sono Maina, Vergani e Coop. La lista di Altroconsumo

13 dicembre 2021 a

a

a

Puntuale, come ogni dicembre, arriva la classifica di Altroconsumo che elegge il miglior panettone commerciale in vendita nei supermercati. La lista finale arriva dopo analisi di laboratorio, studi dell'etichetta e assaggio. Così quest'anno vince il panettone Maina. Al secondo posto quello Vergani, al terzo quello marchiato Coop. Sono loro i tre migliori in commercio.

Una stella Michelin a L'Acciuga: "Ingredienti tipici del territorio e originalità" sono i segreti di chef Lagrimino

Nello specifico l'azienda torinese Maina si aggiudica il primo posto con 71 punti. Importante anche il prezzo. Se Maina costa 5,32 euro a confezione, il panettore “di Milano” firmato Vergani (71 punti) arriva anche a 13,95 euro. Molto competitivo il prezzo Coop: 5,17 euro (69 punti). Davvero pochi punti hanno separato i tre marchi saliti sul podio della speciale classifica, con il prezzo al chilo che ha spostato gli equilibri. Classifica che prosegue con il panettone Bauli al quarto posto (68 punti, 5,75 al confezione), Galup (65, 16 euro), poi Motta (63, 6,34 euro) e Tre Marie (62, 10,65 euro). Completano la top ten Cova (62, 12,90 euro), Loison (59, 13,10 euro) e Conad ricetta classica (59, 3,59). In fondo alla classifica i marchi Balocco e Paluani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.