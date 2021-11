Irpef, si cambia: aliquote e scaglioni ridotti a quattro: quanto si paga in base alle fasce di reddito

25 novembre 2021 a

Cambia l'Irpef dopo l'accordo raggiunto tra i partiti della maggioranza che sostiene il Governo Draghi. Queste le novità principali: passa dalle 5 aliquote attuali a 4, con la cancellazione del prelievo al 41%, e il conseguente l’allargamento della platea dell’ultimo scaglione, che partirà dal 55.000 euro, su cui sarà applicata un’imposizione del 43%. Sale da 6 a 7 miliardi il plafond per modificare l’Irpef, che andranno alla riduzione delle due aliquote che vengono applicate ai redditi dai 15.000 ai 55.000 euro, che dal 27% e 38% passano rispettivamente al 25% e 35%.

L’accordo raggiunto giovedì 25 novembre al ministero dell’Economia con i rappresentati dei gruppi della maggioranza dovrà ora passare l’esame del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dei partiti che lo sostengono. La decisione di intervenire sull’imposta per le persone fisiche, e non sul cuneo fiscale come chiesto da più parti, avrà un impatto su un numero maggiore di contribuenti. In questo modo, infatti, si agisce su tutti coloro che versano l’Irpef e che invece sarebbero stati esclusi dalla riduzione del costo del lavoro che avrebbe lasciato fuori dal taglio delle tasse alcune categorie, come ad esempio i pensionati. Per compensare chi in teoria dovrebbe pagare di più (i redditi tra 55.000 e 75.000 euro) sono stati annunciate anche delle piccole modifiche sulla no tax area.

I prossimi passaggi prevedono, quindi, un nuovo incontro al Mef tra il ministro dell’Economia ed i rappresentati delle forze di maggioranza, che dovranno chiudere l’intesa. Che poi sarà tradotta in un emendamento alla legge di bilancio 2022, attualmente all’esame del Senato e che dovrà essere approvata dal parlamento entro dicembre. Queste nel dettaglio le nuove aliquote Irpef, passate appunto da 5 a 4. IRPEF FUTURA: 23% fino a 15.000; 25% da 15.000 a 28.000; 35% da 28.000 a 55.000; 43% oltre 55.000.

