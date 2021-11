Bonus terme, sito in tilt: prenotazioni rinviate. Quali sono le 186 strutture che hanno aderito

08 novembre 2021 a

Da oggi è possibile richiedere il bonus terme. Con l’incentivo statale il Governo intende far ripartire il comparto del wellness per coprire una parte delle spese dei soggiorni termali (fino a 200 euro per cittadino, senza limitazioni di reddito e di Isee). Un provvedimento che è talmente piaciuto agli italiani da mandare il sito in tilt. Le prenotazioni ora sono bloccate e ripartiranno nella giornata di domani.

Ma come si fa ad ottenere il bonus? Le stazioni convenzionate sono passate da 117 a 186. L’elenco è sul sito di Invitalia, società del ministero dell’Economia, con tanto di mappa. Non c’è bisogno di nessuna registrazione. Basta contattare lo stabilimento prescelto ( a questo link tutte le strutture accreditate nel territorio nazionale ), che poi fisserà una prenotazione e provvederà autonomamente a incassare il rimborso: da quel momento i servizi possono essere usufruiti entro 60 giorni a partire dall’8 novembre. Possono godere dello sconto tutti i maggiorenni, senza nessuna limitazione, né legata al reddito, né al nucleo familiare. Esiste un possibile intoppo? Sì, quello tipico dei bonus e degli incentivi di Stato. La dotazione finanziaria è 53 milioni, esaurita la quale la buona occasione è sfumata.

Il voucher è valido per gli ingressi termali, i massaggi e i trattamenti wellness ed estetici. C’è chi, nell’occasione, ha deciso di aggiungere altre offerte per i suoi clienti. L’incentivo è utilizzabile ad esempio nelle strutture QC Terme scegliendo tra Pré Saint Didier, Bormio Bagni Vecchi, Bormio Bagni Nuovi e Dolomiti. Chi ne usufruisce avrà anche una carta QC Gift per le strutture di Milano, Torino e Roma. Ci sarà anche la possibilità di soggiornare nei wellness resort ad un prezzo speciale. In Umbria sono accreditate due strutture: Bagni Triponzio, che fa riferimento ad Arcos Srl a Cerreto di Spoleto e Thermae Salute a Terni.

