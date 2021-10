Carburanti, altri rincari sulla benzina: per le famiglie in un anno aumento di spesa da oltre 400 euro

20 ottobre 2021 a

a

a

Rialzi senza sosta per i carburanti. Ancora in aumento infatti i prezzi dei carburanti, con la benzina che, secondo il monitoraggio di Quotidiano energia, arriva martedì 20 ottobre a costare fino a 1,95 euro al litro per il servito, mentre il gasolio costa 1,747 euro al litro, sempre in modalità servito. "Una escalation senza sosta che - la denuncia da parte del Codacons - porta giorno dopo giorno ad aggravare il conto pagato dagli automobilisti per il pieno di carburante, e determina oggi una maggiore spesa su base annua, solo per i rifornimenti alla pompa, pari a +413 euro a famiglia in caso di auto a benzina, +399 euro annui per una auto diesel".

Carburanti, rincari da record per benzina e gasolio: quanto si spende in più per un pieno

"E' assurdo che di fronte alla corsa dei listini alla pompa il Governo sia inerte e non intervenga - ha affermato il presidente Carlo Rienzi - La benzina costa oggi oltre il 20% in più da inizio anno, mentre rispetto al 2020 il gasolio ha subito una impennata del +26,4%".

Rincari su scuola, benzina e bollette: a settembre stangata da 1.500 euro a famiglia

Rienzi ha quindi proseguito: "Il Governo Draghi deve adottare misure per contenere gli effetti del caro-benzina sulle tasche dei consumatori e tagliare l’abnorme tassazione che vige sui carburanti perché, in caso contrario, le conseguenze per la collettività saranno pesanti, e si faranno sentire già il prossimo Natale, che rischia di essere il più salato degli ultimi anni sul fronte di prezzi e tariffe", ha concluso il presidente Codacons.

Benzina, impennata dei prezzi: Terni più cara di Perugia. Aumenti previsti fino a marzo 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.