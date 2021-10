Ginevra, ancora annullato il salone dell'auto: terzo rinvio consecutivo causa Covid

08 ottobre 2021 a

Ancora un altro annullamento. Dopo quelle del 2020 e 2021, anche nel 2022 non si svolgerà il salone dell’auto di Ginevra, il più importante al mondo. A causa della pandemia di Covid 19, la fondazione Comitè permanente du Salon international de l’automobile, in qualità di organizzatore del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (Gims), è stata costretta a posticipare la prossima edizione dell’evento al 2023.

La decisione di annullare è stata presa pensando ai migliori interessi sia delle case automobilistiche che degli appassionati di automobili. Da un lato, le questioni dirette della pandemia includono continue restrizioni di viaggio per espositori, visitatori e giornalisti internazionali. D’altra parte, i problemi indiretti della pandemia, come la carenza di semiconduttori, hanno presentato alle case automobilistiche nuove priorità che devono prima risolvere.

"Abbiamo spinto molto e fatto di tutto per riattivare il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra nel 2022 - ha affermato Maurice Turrettini, Presidente del Comitè Permanent du Salon international de l’automobile - nonostante tutti i nostri sforzi, dobbiamo affrontare i fatti e la realtà: la situazione pandemica non è sotto controllo e si presenta come una grande minaccia per un grande evento indoor come il Gims. Ma vediamo questa decisione come un rinvio, piuttosto che una cancellazione. Sono fiducioso che il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra tornerà più forte che mai nel 2023".

