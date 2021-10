07 ottobre 2021 a

Festa in Umbria con la lotteria degli scontrini. L'estrazione numero 25 del 2021, oggi 7 ottobre 2021, ha premiato uno scontrino a Perugia con uno dei premi extra da 10mila euro. Il premio settimanale più corposo, da 25mila euro, è finito invece in Lombardia, a Milano. Altri premi extra sono andati anche in Abruzzo (Pescara) e Sicilia (Messina). A questo link tutti i codici dei 15 scontrini vincenti.

