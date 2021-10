Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano: down in contemporanea

04 ottobre 2021 a

Le applicazioni Whatsapp, Instagram e Facebook sono in down in contemporanea: non funzionano. Problemi per le tre piattaforme di proprietà della compagnia di Mark Zuckerberg nel pomeriggio di oggi 4 ottobre 2021. Il problema si è verificato praticamente in simultanea su tutte e tre le piattaforme, alle quali è temporaneamente impossibile accedere (i browser indicano che è impossibile raggiungere i tre siti, problemi anche per consultare le app e leggere i messaggi).

In pochissimo tempo sono arrivate tante segnalazioni dagli utenti che hanno fatto inevitabilmente entrare in tendenza gli hashtag di riferimento su altri social network.

