Gas e luce, stangata in arrivo da ottobre: ecco quanto è il rincaro previsto in bolletta

Stangata in arrivo su gas e luce. Stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore infatti "gli economisti dell'energia sarebbero molto allarmati": il 1 ottobre infatti le bollette del gas potrebbero crescere oltre il 30%, quelle della corrente elettrica del +20%. "Il 1 ottobre l'autorità dell'energia Arera - si legge sul quotidiano - aggiornerà come ogni tre mesi le tariffe di corrente elettrica e gas, avvicinandole ai costi di produzione e ai mercati internazionali".

La notizia è stata ripresa pure da Il Tempo, che di conseguenza ha lanciato un appello: "Al 1 ottobre mancano ancora alcune settimane. Il Governo faccia qualcosa per attenuare i rincari. Subito. Mario, batta un colpo", ha scritto il quotidiano romano rivolgendosi al premier. Inoltre, sempre Il Tempo, ha lanciato un altro appello sulle cartelle fiscali. "Allunghiamo, la tregua agli italiani. Se la meritano. E' vero, c'è anche chi non ha pagato e magari poteva farlo, ma la maggior parte degli italiani che non salda, dopo questo anno e mezzo di pandemia, è gente in difficoltà. Il Parlamento - questo va detto - ha chiesto di tornare a bloccare la riscossione. L'impegno al governo promosso dalla Camera è però ancora un impegno solo formale. Mario Draghi e il Governo lo trasformino, da subito, in realtà", si conclude l'accorata richiesta.

L'Unione nazionale consumatori nelle settimane scorse ha calcolato che, nell'ipotesi di prezzi costanti su base annua, i rincari comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro per il gas per una spesa di 214 euro in più all’anno; secondo il Codacons questa serie di aumenti potrebbe pesare fino a 1.500 euro in più a nucleo familiare. Insomma, la cosiddetta "pace fiscale" sembra avviarsi verso la conclusione e le famiglie italiane torneranno a fronteggiare una stangata per quanto riguarda le tasse da pagare.

