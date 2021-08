Lotteria degli scontrini, estrazione 26 agosto dei premi settimanali

26 agosto 2021 a

Lotteria degli scontrini, come ogni giovedì anche oggi, 26 agosto, si ripete l'estrazione dei premi settimanali in palio. Intorno alle 13 sui profili social dell'Agenzia dogane e monopoli sarà possibile visionare i codici dei biglietti vincenti estratti per tutti coloro che si sono iscritti al programma.

Lotteria degli scontrini, nuova estrazione dei premi settimanali

Il riepilogo dei biglietti vincenti, insieme alle estrazioni delle settimane passate, così come quelle pensili, iniziate lo scorso 11 marzo, sono verificabili cliccando su questo link. Come sempre ci sono in palio 15 premi da 25 mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5 mila euro per gli esercenti. Nel 2021, inoltre, le estrazioni settimanali prevedono altri 25 premi ogni settimana da 10 mila euro per gli acquirenti e 25 premi da 2 mila euro per gli esercenti. Due settimane fa, giovedì 12 agosto, insieme all'estrazione mensile si è tenuta anche l'estrazione dei maxi premi, il cui esito è visibile cliccando sul link sopra indicato, che riporta al portale ufficiale del programma della Lotteria degli scontrini.

