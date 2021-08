Scuola, indagine Codacons: aumenti per libri, zaini, quaderni e cancelleria

21 agosto 2021 a

a

a

Caro scuola, aumenti in vista su libri, zaini, quaderni e altri articoli di cancelleria. A lanciare questo "allarme" è il Codacons. Sul fronte dei prezzi, in base ad un primo monitoraggio eseguito dal Codacons nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati, si scopre che per diari, astucci, zaini e materiale scolastico "griffato" i prezzi sono in rialzo del +3,5 per cento rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese, mentre i prezzi dei prodotti non di marca appaiono sostanzialmente stabili sul 2020.

"Su bus e treni capienza all'80 per cento": il ministro Giovannini anticipa le nuove regole

"Quest’anno il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 190 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 56 euro. Altra voce che incide sull’esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest’anno è compresa tra 20 e 22 euro per le marche più note. I prodotti che sul web e siti di e-commerce risultano in assoluto più costosi sono quelli firmati da influencer e personaggi famosi che hanno lanciato linee specifiche per la scuola allo scopo di sfruttare il business dei bambini", analizza il Codacons.

Scuola, l'allarme dai presidi: "Non abbiamo indicazioni a 10 giorni dall'inizio, rischio contenziosi"

L’esborso per il materiale scolastico completo può arrivare così a raggiungere durante l’anno scolastico 2021/2022 quota 550 euro a studente su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con la spesa complessiva a carico delle famiglie che tra corredo e libri può facilmente raggiungere i 1.200 euro a studente.

Dirigenti scolastici, assegnate le undici sedi rimaste vacanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.