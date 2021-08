Lotteria degli scontrini, estrazione 19 agosto dei premi settimanali

19 agosto 2021 a

Lotteria degli scontrini, nuova estrazione dei premi settimanali nella giornata di oggi, giovedì 19 agosto. Dopo le 13, infatti, l'agenzia dogane e monopoli estrarrà e pubblicherà attraverso i suoi canali istituzionali e social i codice dei biglietti vincenti che premieranno gli esercenti così come gli acquirenti.

Cliccando sul seguente link, sarà quindi possibile verificare sia i codici estratti che quelli vincenti delle passate estrazioni settimanali, nonchè di quelle mensili, l'ultima delle quali si è tenuta giovedì scorso. Come è noto ogni giovedì vengono estratti 15 premi da 25 mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5 mila euro per gli esercenti. Nel 2021 le estrazioni settimanali prevedono ulteriori premi: 25 premi ogni settimana da 10 mila euro per gli acquirenti e 25 premi da duemila euro per gli esercenti. Le estrazioni mensili, invece, vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente; se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

