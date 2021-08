Lotteria degli scontrini, estrazione 5 agosto dei premi settimanali

05 agosto 2021 a

Lotteria degli scontrini, oggi - giovedì 5 agosto - ci sarà la nuova estrazione dei premi settimanali. Intorno alle 13 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli estrarrà i codici degli scontrini vincenti. In palio, come ogni settimana ormai dal 10 giugno, ci sono 15 premi da 25 mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5 mila euro per gli esercenti a cui solo per l'anno 2021 si aggiungono 25 premi da 10 mila euro per gli acquirenti e 25 premi da 2 mila euro per gli esercenti.

Lotteria degli scontrini, nuova estrazione dei premi settimanali

Giovedì prossimo, 12 agosto, ci sarà invece anche l'estrazione mensile, che mette in palio 10 premi da 100 mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti. L'esito delle estrazioni sarà pubblicato sia sul profilo ufficiale Twitter dell'agenzia dogame e monopoli (Adm), ma è verificabile anche cliccando a questo link, che rimanda al sito governativo dell'iniziativa, che rientra nell'ambito del piano Italia Cashless.

