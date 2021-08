Eventi meteo estremi, agricoltura in ginocchio: per la Coldiretti danni da oltre un miliardo

03 agosto 2021 a

Danni enormi per l'agricoltura nei primi sette mesi del 2021. L’agricoltura italiana ha subito fino ad ora nel 2021 oltre un miliardo di danni a causa degli eventi estremi che hanno decimato le produzioni nazionali con tagli che vanno dal 5-10% per le previsioni di vendemmia al 10% per il grano mentre è praticamente dimezzata la frutta nazionale con cali del 30% per le ciliegie, del 40% per le pesche e nettarine fino al 50% per le albicocche, rispetto ad una annata normale.

Questo quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti del moltiplicarsi degli eventi meteo estremi che sono praticamente raddoppiati (+74%) fino ad ora nel 2021 rispetto all’anno precedente tra gelo primaverile e siccità in una estate segnata da trombe d’aria, alluvioni, bombe d’acqua e grandinate. L’agricoltura - si sottolinea - è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli: ma "per affrontare i danni causati dagli eventi estremi che stanno devastando le campagne italiane servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia".

In tale ottica un intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai bacini di accumulo, proposto dall’associazione e non a caso "inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) varato dal Governo Draghi" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel chiedere però "di accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo, ancora ferma in Parlamento da quasi un decennio, che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio". Intanto ora si fa la conta dei danni, senza dimenticare gli effetti degli incendi che hanno colpito soprattutto Sardegna e Sicilia.

