Inps, contributi per autonomi e professionisti: proroga delle domande al 30 settembre per l'esonero dal versamento

L'Inps ha reso noto oggi, giovedì 29 luglio, che c'è stata la proroga al 30 settembre 2021 per la scadenza per la presentazione della domanda di esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti.

"Come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della tempistica di definizione e pubblicazione del citato decreto interministeriale, la presentazione della domanda di esonero – il cui termine è stato stabilito alla data del 31 luglio 2021 dagli articoli 2, comma 5, e 4, comma 1, del medesimo decreto - dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, con le modalità che saranno indicate nella circolare di prossima pubblicazione", si legge sul sito dell’Inps. L’esonero, ricorda l’Inps, "spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2020. Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione", conclude la nota. La decisione arriva all'indomani della richiesta pervenuta anche da diverse associazioni di categoria, tra cui Confesercenti.

"Due giorni non bastano. Il termine ultimo del 31 luglio per la presentazione delle richieste di esonero parziale dei contributi obbligatori è inaccettabile. Lavoratori autonomi, artigiani e commercianti hanno bisogno di più tempo: è urgente una proroga. L’esonero è stato introdotto con l’ultima legge di bilancio, ma solo il 28 luglio il relativo decreto ministeriale è stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro. Purtroppo, però, evidenzia la confederazione, non è sufficiente: manca infatti ancora la procedura, secondo lo schema che l’Inps deve definire con le relative istruzioni operative. In queste condizioni, mantenere come termine ultimo per l’invio della domanda la data del 31 luglio è semplicemente improponibile. Chiediamo quindi che la scadenza sia spostata almeno al prossimo 16 settembre, per dare tempo e modo ai possibili beneficiari di effettuare correttamente la richiesta, e auspichiamo un intervento chiarificatore da parte di Ministero del Lavoro e Inps", ha chiesto l'associazione.

