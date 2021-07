Lotteria degli scontrini, estrazione 29 luglio dei premi settimanali

29 luglio 2021 a

Lotteria degli scontrini, giovedì 29 luglio 2021 c'è la nuova estrazione dei premi settimanali. L'agenzia dogane e monopoli estrae ogni settimana i codici dei biglietti vincenti che prevedono 25 premi ogni settimana da 10 mila euro per gli acquirenti e 25 premi da 2 mila euro per gli esercenti.

Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti dell'estrazione di oggi

Queste si vanno ad aggiungere alle estrazioni mensili che mettono in palio 10 premi da 100 mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti. L'ultima si è tenuta giovedì 8 luglio, mentre la prossima ci sarà il 12 agosto. Cliccando a questo link è possibile verificare i risultati di tutte le estrazioni finora avvenute, nonché i codici di quella di oggi (solitamente la pubblicazione avviene dopo le ore 13).

Lotteria degli scontrini, nuova estrazione dei premi settimanali

