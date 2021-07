Fontina ritirata dai supermercati, presenze di escherichia coli: cosa deve fare chi l'ha comprata

27 luglio 2021 a

a

a

Continuano i richiami da parte del ministero della Salute di prodotti alimentari che non sono a norma. Dopo le fette biscottate oggi, martedì 27 luglio 2021, arriva la segnalazione di richiamo di un lotto di fontina Dop a marchio Pascoli Italiani di Eurospin, per la “presenza di Escherichia coli stec” (produttore di tossina Shiga). Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto C154 e la data di scadenza 05/08/2021.

La fontina Dop richiamata è stata prodotta da Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop Arl nello stabilimento di rue Croix-Noire 19, località Croix-Noire, a Saint-Christophe, in Valle d’Aosta (marchio di identificazione IT 02 2 CE). "Per precauzione, si raccomanda di non consumare la fontina con il numero di lotto e la scadenza segnalati e restituirla al punto vendita Eurospin d’acquisto" si legge nella nota del Ministero della Salute. Dall'1 gennaio 2021, Il Fatto Alimentare - sempre in prima fila in materia di prodotti alimentari non a norma - ha segnalato 129 richiami, per un totale di 193 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

Nella giornata di ieri, come avevamo detto, era stato richiamato un lotto di fette biscottate senza glutine del marchio BeneSì - della Coop - perché contenente “ossido di etilene superiore al limite di legge in un ingrediente”. Fette biscottate decisamente piuttosto diffuse in commercio. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 1082 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 23 novembre 2021 (codice Ean 8001120937308), si legge sul sito ilFattoalimentare.it.

