Superbonus, arriva il modulo unico valido in tutta Italia per la Cila inizio lavori

Superbonus, arriva il modulo unico valido in tutta Italia per la Cila, ossia la comunicazione di inizio lavori. E' quanto prevede il decreto semplificazioni varato dal Parlamento per semplificare le procedure della misura che incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio e immobiliare del Paese, recentemente prorogato dal governo.

"Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’Anci e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (Cila-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale. Il modulo, che sarà inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata della prossima settimana (e sarà quindi operativo al momento della approvazione della legge di conversione del decreto) è costruito in collaborazione con coloro che dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’Ance", spiega una nota del ministero della pubblica amministrazione. Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Ma non solo. Nel corso dell’esame al Dl Semplificazioni, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad estendere il superbonus alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, presentato dal deputato Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia.

