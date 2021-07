Lotteria degli scontrini, estrazione del 22 luglio 2021: i biglietti vincenti

22 luglio 2021 a

a

a

Lotteria degli scontrini, nuova estrazione settimanale nella giornata di oggi, giovedì 22 luglio 2021. Clicca qui per vedere tutti i codici vincenti dei 40 tagliandi che assicurano premi. Come ormai noto, le estrazioni settimanali si terrano ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente.

Lotteria degli scontrini, nuova estrazione dei premi settimanali

Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Giovedì 8 luglio si è tenuta l'ultima estrazione mensile, mentre la prossima ci sarà il 12 agosto. Tutti i codici vincenti finora estratti da marzo ad oggi, ossia da quando è cominciata questa iniziativa compresa nel piano Italia Cashless, sono pubblicati sul sito istituzionale lotteriadegliscontrini.gov.it.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.