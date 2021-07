Aviva Wines, spot su Mediaset per la start up nata da tre imprenditori

Francesco Fredella 21 luglio 2021 a

Le bollicine colorate Aviva Wines alla conquista di Mediaset. Infatti, è in onda in questi giorni uno spot sulle tre Reti del Biscione: si tratta di un vero colpaccio, senza precedenti, per la start up che è nata lo scorso anno e ha praticamente conquistato tutti. Su Amazon, ad esempio, si posiziona ancora una volta sul podio tra le bottiglie più vendute. E le previsione per il futuro sono frizzanti, piene di colore ed entusiasmanti: tra le parole più cliccate in Rete, ancora una volta, c'è Aviva spumante.

Molti personaggi del jet set hanno deciso di brindare con questo tipo di spumante e, addirittura, Denis Dosio - uno degli influencer più cliccati con quasi un milione di followers - ha inserito Aviva nel videoclip della sua nuova canzone, che s'intitola “Fammi sbagliare“. Si tratta di un brano dal ritmo estivo, ballabile, che potrebbe diventare un vero tormentone in questa calda estate. “Sono in ansia per la nuova canzone, soprattutto perché si capirà a chi è riferita..“, aveva scritto Dosio pochi giorni fa.

Il modello Aviva, però, continua a fare scuola e in pochissimi mesi - nel giro di un anno più o meno - conquista tutti. La Rete e ora anche la televisione con la messa in onda su Mediaset: un vero traguardo per i giovani imprenditori di Aviva: Driss El Faria, Diego Granese e Fabrizio Vallogo. Un sogno, tutto è iniziato così, che continua adesso ad occhi aperto: un altro obiettivo raggiunto. L'ennesimo. Ma conoscendo i tre ragazzi di Aviva sicuramente sono già alle prese con un altro step da superare. Un altro salto.

