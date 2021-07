Super cashback, classifica definitiva del primo semestre 2021: ecco chi conquista il bonus da 1.500 euro. Salvi i furbetti

16 luglio 2021 a

Super cashback, la classifica del primo semestre 2021 è ora definitiva. Come riportato sulla app Io, "la classifica per questo periodo è chiusa" e quindi tutti coloro che si trovano nelle prime 100 mila posizioni possono esultare. Riceveranno infatti il bonus da 1.500 euro, che sarà erogato entro il 30 novembre.

Si chiude quindi con qualche giorno di ritardo la pubblicazione della classifica, inizialmente prevista per il 10 luglio. Ad onor del vero qualche "ritocco" è ancora possibile, dal momento che fino al 29 agosto è possibile presentare eventuali reclami per pagamenti o transazioni non contabilizzate attraverso l'apposita pagina del sito della Consap, società del ministero dell'economia e delle finanze che ha in carico in programma del cashback. Non si può quindi escludere che possa essere contabilizzata qualche altra operazione, ma si tratta di eventuali aggiunte che poco possono spostare in termini di classifica, se non per qualche utente a cavallo della soglia prevista. Per portarsi a casa i 1.500 euro, quindi, sono stati necessari 787 pagamenti tra l'1 gennaio e il 30 giugno.

Chi è riuscito nell'intento, quindi, ha effettuato oltre 4 pagamenti al giorno, in media, con ap, bancomat, carte di credito o altri circuiti di pagamento elettronici. Se le cose restano così, quindi, si salvano i cosiddetti "furbetti", ossia tutti colori che hanno realizzato decine di micro transazioni e pagamenti multipli di basso importo presso uno stesso esercente. Tutti coloro, insomma, che sono stati accusati in queste settimane di aver "falsato" lo spirito dell'iniziativa, che è quello di ridurre l'uso del contante al fine di recuperare Iva e gettito fiscale. Sembra, quindi, che non ci sia stato nessun annullamento massiccio delle transazioni ritenute anomale, come quelle segnalate in vari casi da tutta Italia, tra cui l'assalto alle casse self service delle pompe di benzina.

