Lotteria degli scontrini, estrazione 15 luglio dei premi settimanali

15 luglio 2021 a

a

a

Lotteria degli scontrini, giovedì 15 luglio nuova estrazione dei premi settimanali. Oggi, come ogni giovedì ormai dal 10 giugno, è in programma l'estrazione di 15 premi da 25 mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5 mila euro per gli esercenti.

Lotteria degli scontrini, estrazione 1 luglio dei premi settimanali

Come ormai noto, nel 2021 le estrazioni settimanali prevedono ulteriori premi: 25 premi ogni settimana da 10 mila euro per gli acquirenti e 25 premi da 2.000 euro per gli esercenti. Inoltre, nelle estrazioni del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 saranno inoltre assegnati 5 maxi premi di 150 mila euro per chi compra e 5 maxi premi di 30 mila euro per chi vende. I codici dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito dell'agenzia dogane e monopoli e sui canali social, solitamente a partire dalle ore 14. Nel post di seguito, l'ultima estrazione mensile di giovedì scorso. Tutti i risultati delle estrazioni sono successivamente verificabili ufficialmente da questo link, che riporta al sito web della Lotteria degli Scontrini.

Roma - Estratti i 10 codici e le città vincenti del #concorso mensile N° 10 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ⬇️#lotteriadegliscontrini #ADMgov @Sogei_SpA pic.twitter.com/W7ZOH5BxZM — Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) July 8, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.