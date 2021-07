Super cashback, classifica rimossa dalla app Io. Da oggi è possibile presentare i reclami

15 luglio 2021 a

Super cashback, la classifica provvisoria del primo semestre 2021 è stata rimossa dalla app Io. Questa mattina tutti gi utenti che abitualmente accedono all'applicazione per verificare se fosse arrivata la comunicazione che sancisce l'ufficialità della classifica stessa, hanno avuto la brutta sorpresa.

Fino a ieri, infatti, la soglia per posizionarsi tra i primi 100 mila utenti che riceveranno entro il 30 novembre il bonus da 1.500 euro era situata a 787 pagamenti, ma da oggi il dato è sparito dalla app. Non se ne conosce il motivo, ma probabilmente è legato al fatto che da oggi, giovedì 15 luglio, è possibile presentare i reclami per eventuali pagamenti effettuati e non contabilizzati attraverso l'apposita pagina sul sito istituzionale della Consap, la società che fa capo al ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di seguire il progetto del cashback. Il termine per richiedere e documentare l'inserimento delle proprie transazioni scadrà il 29 agosto, poi non sarà più possibile recriminare per eventuali pagamenti non contabilizzati. Come è ormai noto, infatti, la classifica definitiva del super cashback avrebbe dovuto essere pubblicata il 10 luglio, con il pagamento che sarebbe dovuto essere effettuato entro il 31 agosto.

Poi la cabina di regia del governo Draghi di lunedì 28 giugno, ha invece decretato lo slittamento dei pagamenti al 30 novembre e la sospensione dell'iniziativa nel secondo semestre dell'anno. Tanto per il cashback ordinario, che sarà in ogni caso pagato entro il 30 agosto 8fino a 150 euro ad utente) che per il super cashback. Ora non è escluso che, oltre a recepire e verificare i reclami, si proceda anche con l'annullamento dei pagamenti ritenuti anomali, su cui per ora il governo non si è espresso in maniera ufficiale in merito al loro possibile mantenimento o meno nella classifica del super cashback.

