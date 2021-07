Dolomiti Energia in Umbria: da oggi 14 luglio il primo Energy Point a Perugia

14 luglio 2021 a

a

a

Dolomiti Energia, l’operatore energetico trentino che ha fatto della sostenibilità il proprio valore principale, arriva in Umbria: oggi mercoledì 14 aprile apre infatti il suo primo Energy Point nella città di Perugia, in via Toti 1. Il Dolomiti Energy Point nasce da una partnership tra Sportello Energia SEAC – Confcommercio e Dolomiti Energia, che da anni collaborano insieme per dare energia alle imprese umbre. Dolomiti Energia, che è già presente in tutto il territorio italiano con più di 40 Point, ha voluto così essere ancora più a fianco delle aziende e delle famiglie del territorio per supportarli nelle loro esigenze energetiche, unendo sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Turismo, previsioni positive per l'estate: crescono gli arrivi. Le mete preferite in Umbria



Varcare le porte del Dolomiti Energy Point, infatti, significa entrare in un mondo di sostenibilità dove si può contribuire a tutela l’ambiente, grazie ad offerte di energia 100% pulita e gas dove viene compensata la CO2 prodotta dal suo utilizzo, significa risparmiare, con offerte convenienti, e contribuire al tempo stesso a sostenere progetti solidali. Ad accogliere, in totale sicurezza, famiglie ed imprenditori che entreranno nel nuovo Point ci saranno i Consulenti Energetici di Dolomiti Energia e SEAC - Confcommercio: professionisti esperti che, con competenza ed attenzione, li supporteranno attraverso l’analisi dei costi di fornitura relativi a casa ed impresa, lo studio delle migliori offerte di energia e gas e la valutazione della possibilità di effettuare interventi di efficienza energetica per la riduzione dei consumi (es. impianti di illuminazione a led, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, monitoraggi dei tuoi consumi energetici). Offriranno, inoltre, un aiuto concreto nella lettura della fattura, nella gestione di subentri, volture e di tutte le altre pratiche contrattuali.

Umbria, aumentano i poveri: +30% in un anno

Negli stessi giorni verranno inaugurati altri cinque Dolomiti Energy Point nel centro Italia: uno a L’Aquila e ben quattro nelle Marche, nelle località di Porto Recanati, Castelplanio, Falconara e Senigallia, rafforzando in maniera importante la vicinanza di Dolomiti Energia ai clienti nel centro Italia. "Il nostro Gruppo è sempre stato in prima linea sul tema della sostenibilità e mai come negli ultimi anni questo è stato un tema così sentito da parte di imprese e cittadini".

Umbria prima nella classifica dei borghi più belli d'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.