Super cashback, mistero classifica definitiva: come fare per reclami e rimborsi

11 luglio 2021 a

a

a

Super cashback, mentre resta il "mistero" della pubblicazione della classifica definitiva del primo semestre 2021, ecco tutto ciò che c'è da sapere su reclami e rimborsi. Come detto, la classifica definitiva sarebbe dovuta essere pubblicata il 10 luglio, ma così non è stato e sulla app Io è comparso un messaggio che dice che gli utenti saranno avvisati con una comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione.

Super cashback, classifica definitiva: beffa per gli utenti. Nuovi ritardi nella pubblicazione

Come è noto, peraltro, mentre per il cashback ordinario la data di pagamento è rimasta invariata e le somme fino al tetto dei 150 euro saranno liquidate entro il 31 agosto, per il super cashback il termine è stato differito al 30 novembre. Il sito della Consap, società che fa capo al ministero dell'economia e delle finanze, incaricata di seguire il cashback, ha intanto pubblicato le istruzioni e i termini per rimborsi e reclami. Nello specifico, per il cashback ordinario i reclami possono essere presentati a partire dal 15 luglio e fino al 29 agosto. "Per i rimborsi relativi al primo semestre 2021 è previsto il reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nell’app io o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati", è riportato sul sito. "Saranno presi in carico solo i reclami presentati attraverso il Portale Reclami Cashback. Qualunque altra richiesta trasmessa a canali diversi non verrà riscontrata", è inoltre spiegato (clicca qui per collegarti al portale ufficiale per i reclami).

Super cashback, classifica stravolta? I due elementi al centro dei controlli

A sostegno di eventuali reclami, specificano le Faq del sito, "è necessario allegare alla domanda un documento d’identità in corso di validità nel caso in cui il modulo non venga firmato digitalmente. Inoltre è necessario allegare gli scontrini Pos delle transazioni oggetto di reclamo per consentire le necessarie verifiche". Intanto numerosi utenti segnalano che nella propria area riservata dalla app Io è sparita la schermata del cashback ordinario di questo primo semestre dell'anno.

Super cashback, le nuove regole per il 2022: cosa può cambiare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.