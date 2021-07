Super cashback, attesa per la classifica definitiva: l'ultima sorpresa

09 luglio 2021 a

Super cashback, mancano ormai solo 24 ore per conoscere la classifica definitiva del primo semestre 2021. Centomila utenti potranno finalmente esultare per il riconoscimento ufficiale del bonus da 1.500 euro, ma per molti di loro potrebbe arrivare un'ultima sorpresa. E potrebbe trattarsi di una circostanza non proprio positiva.

Super cashback, la data della classifica finale

Domani, sabato 10 luglio, sulla app Io sarà infatti resa nota la classifica finale che ha tenuto conto di tutte le transazioni e pagamenti digitali degli utenti iscritti al programma, trasmessi da istituti di credito e altri circuiti di pagamento ed effettuati entro il 30 giugno. Poi ci sarà spazio per eventuali reclami e richieste di inserimento di pagamenti non contabilizzati. La soglia dei pagamenti richiesti per collocarsi entro la posizione numero 100 mila è di 786, ma c'è il rischio che sulla classifica si abbatta la mannaia delle transazioni "anomale" che potrebbero essere cancellate. Rimettendo così in gioco, di fatto, diversi utenti che fino a quel momento si sarebbero considerati spacciati. Tra le transazioni anomale, secondo il messaggio arrivato a molti utenti tra fine maggio e l'inizio di giugno, ci sono quelle di pochi centesimi (di solito meno di 50 centesimi) e quelle effettuate in un arco temporale molto ravvicinato e presso uno stesso esercente. Importo basso e alta frequenza lascerebbero così intendere di acquisti fatti non per beni reali ma solo per scalare posizioni in classifica, magari avvalendosi di qualche esercente compiacente o abusando di servizi self service.

Super cashback, classifica stravolta? I due elementi al centro dei controlli

Anche perché sono davvero molto rari i beni di consumo o i servizi di importi così irrisori. Come anche il fatto di effettuare più di due pagamenti nel giro di pochi minuti. Domani quindi l'arcano sarà svelato, il che fornirà anche maggiori indicazioni sulle regole che verranno introdotte dall'1 gennaio 2022, quando l'iniziativa dovrebbe riprendere dopo lo stop nel secondo semestre di quest'anno.

Super cashback, le nuove regole per il 2022: cosa può cambiare

