Oroscopo del Corriere di venerdì 9 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di venerdì 9 luglio 2021, qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Mantieni la calma se qualcosa va storto oggi. Non essere così impaziente di risolvere un problema in fretta, rischieresti di fare qualcosa di avventato.

TORO

Potresti avere difficoltà a capire perché tutti sono così agitati oggi. Non perdere tempo: è meglio accettare che le cose così come vanno.

GEMELLI

Lascia che le persone si adattino alla tua natura emotiva prima di scatenarla in tutta la sua potenza: hanno bisogno di capirti per accettarti.

CANCRO

Forze ostinate potrebbero sfidare la vostra natura accomodante oggi ma questa improvvisa energia aggressiva potrebbe rivelarsi utile.

LEONE

Oggi non è un giorno per stare in casa e tenere il broncio. Lasciatevi il passato alle spalle e andate avanti. Afferrate le opportunità, non sprecatele.

VERGINE

Questo è uno di quei giorni in cui hai bisogno di agire, altrimenti sarai vittima delle situazioni. C’è qualcuno che lavora contro i tuoi obiettivi.

BILANCIA

Potrebbe essere estremamente difficile per voi prendere decisioni su qualsiasi cosa oggi. Non stressatevi per il lavoro o per altri impegni.

SCORPIONE

Oggi noterete che le persone sono propense ad essere estreme in tutte le situazioni: anche per voi è un giorno per fare le cose con passione.

SAGITTARIO

Non arrabbiarti se la gente non ti prende sul serio come vorresti oggi. Ma leggerezza e spensieratezza non sono sinonimi di superficialità.

CAPRICORNO

C'è un'intensità tale in questa giornata che potrebbe indurti a sfuggire a certe conversazioni. Alcune situazioni potrebbero diventare scomode.

ACQUARIO

Oggi mostrerete una grande capacità di risolvere qualsiasi enigma e trovare la causa di ogni controversia. Sfruttate il vostro potenziale.

PESCI

Ispirate gli altri ad uscire dai loro gusci oggi. Condividete la vostra allegria con altre persone e conducetele in discussioni esuberanti sul mondo.

