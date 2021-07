Brunello Cucinelli, debutto nel mercato degli occhiali: collaborazione con Oliver Peoples

08 luglio 2021 a

Brunello Cucinelli e Oliver Peoples uniscono le forze per lanciare la prima collezione di occhiali del brand di Solomeo. Una collezione realizzata con un alto tasso di artigianalità e “la massima attenzione al rispetto del Creato e alla dignità dell’uomo, riconoscibile grazie a dettagli raffinati che ne esaltano il gusto, l’eleganza e la contemporaneità” spiega il brand di Solomeo.

La collezione sarà disponibile a partire da fine settembre. Il marchio Oliver Peoples, appartenente al gruppo Luxottica, ha sempre avuto dalla sua nascita nel 1987, un’influenza sull’industria dell’occhialeria. Oliver Peoples e Brunello Cucinelli, sembrano apparire pionieri nelle rispettive industrie, e tale affinità è l’elemento da cui è scaturita la collaborazione tra i due marchi. La collezione sarà realizzata in Italia con cinque diversi modelli ispirati alla cultura e alla bellezza di Solomeo.

Le forme e i colori sono il frutto di un’opera creativa, disegnati per esprimere l’arte artigianale autentica, che sta a cuore a Brunello Cucinelli quanto a Oliver Peoples.

“Sono onorato di questo piacevolissimo inizio di collaborazione con Oliver Peoples - spiega Cucinelli - azienda che si è sviluppata con dei manufatti di grandissimo pregio e di grande manualità, esclusivi per il loro gusto contemporaneo, giovane e raffinato. Mi riconosco appieno nei valori della maestosa Luxottica e del suo fondatore, il Cavalier Leonardo Del Vecchio, uomo da me stimatissimo, con il quale condivido l’amore per le nostre terre e per le nostre genti. Nelle nostre vicende imprenditoriali abbiamo sostenuto l’idea di custodire e di abbellire quei luoghi che hanno ispirato le nostre vite; sono entusiasta dei rapporti che si sono creati tra i nostri figli e mi auguro che questa stima reciproca possa donar loro prosperità per i tempi a venire”.

