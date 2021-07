Super cashback, la data della classifica finale

07 luglio 2021 a

Super cashback, mancano ormai pochi giorni alla data fatidica che vedrà la pubblicazione della classifica finale del primo semestre 2021. Migliaia di utenti che hanno aderito all'iniziativa in tutta Italia stanno col fiato sospeso per vedere se gli "sforzi" fatti per collezionare pagamenti su pagamenti saranno ripagati con l'inserimento tra i primi 100 mila che hanno fatto più uso di bancomat, app e carte di credito per effettuare i propri acquisti di beni e servizi.

Super cashback, classifica stravolta? I due elementi al centro dei controlli

Sabato 10 luglio, infatti, avrà luogo la pubblicazione della classifica definitiva sulla app Io. La classifica provvisoria vede in 786 pagamenti la soglia raggiunta dall'utente numero 100 mila, ma su tutti gli utenti pende l'incognita che deriva dalla possibilità che vengano applicati annullamenti di migliaia di operazioni ritenute anomale. Tra fine maggio e inizio giugno, infatti, sono stati inviati dei messaggi in cui si richiedeva di giustificare operazioni ritenute anomale quali, ad esempio, pagamenti di importo pari a pochi centesimi o operazioni ripetute in uno stretto lasso di tempo presso uno stesso esercente. Se queste operazioni dovessero essere cancellate, la classifica potrebbe vedere degli stravolgimenti, ma la sensazione è che non si intervenga ex post sui cosiddetti "furbetti" che hanno adottato questi stratagemmi al solo e unico fine di aumentare i pagamenti effettuati.

Super cashback, le nuove regole per il 2022: cosa può cambiare

Il regolamento dell'iniziativa, infatti, non proibiva queste pratiche e quindi è improbabile che ora venga penalizzato chi ne ha fatto ricorso. Più probabile, invece, che a partire dal prossimo 1 gennaio - quando l'iniziativa dovrebbe essere ripresa dopo la sospensione di questo semestre - il regolamento venga rivisto per evitare il ripetersi di situazioni che hanno provocato anche danni economici a intere categorie. Come i proprietari di stazioni di rifornimento carburanti, le cui pompe self service sono state prese d'assalto in queste settimane, spesso per operazioni di pochi centesimi.

Super cashback, la classifica provvisoria al termine del primo semestre 2021

