Onlyfans, eros e soldi: sbarco in Borsa e quanti pericoli

La pandemia ha messo in ginocchio l'economia mondiale. Ha ridisegnato gli assetti. E ha consentito a pochi eletti, scaltri ed intelligenti, di arricchirsi ed emergere. Tra questi ultimi, spicca senza alcun dubbio Tim Stokely, il creatore del sito Onlyfans. Durante i mesi di chiusura per il lockdown in molti si sono alternati tra la televisione, il computer e il cellulare.

Non è un caso che il portale abbia fatto registrare un più 540% rispetto all'anno precedente. Ma non basta. Ora l'azienda inglese ha deciso di sbarcare in Borsa. Una scelta che non convince i vertici della City londinese. Soprattutto perché numerosi abbonati al sito più "guardone" del web sono minorenni. Celati dietro finti profili, ma pur sempre ragazzini. La Borsa è un passaggio importante per un'azienda in espansione, ma ha delle regole piuttosto ferree. Da almeno una settimana il tema della quotazione di Onlyfans tiene banco nelle riviste e sui siti specializzati.

Ma come funziona, nello specifico, la creatura di Tim Stokely? Volendo dare una definizione diretta, semplice, ma un po' approssimativa, si può dire che si tratta di un portale di porno amatoriale tra i più grandi mai visti in rete. Ma è, oggettivamente, riduttivo. Va subito chiarito che serve un'iscrizione, a pagamento, per poter guardare i milioni di video presenti. Una spesa, mensile o annuale, che può variare tra cinque e cinquanta euro al mese. Si ha così accesso ad una serie di filmati girati da donne comuni, giovani e belle ma anche più mature e con qualche ruga. Che, per soldi, si spogliano completamente e, talvolta, si mostrano anche durante atti di autoerotismo. É anche possibile richiedere dei video personalizzati. Su Onlyfans si può trovare la commessa del supermercato, piuttosto che la moglie del benzinaio. Uno degli escamotage più usati per farsi vedere nudi è rappresentato dalla prova degli abiti. Video di mezz'ora circa durante i quali la signorina si prova mutandine di pizzo piuttosto che tutine in lattice, calze autoreggenti o, più semplicemente, tubini per andare in discoteca. Nulla di clamoroso, riprese che, volendo cercare con attenzione, sono già disponibili a migliaia su Youtube.

La differenza sostanziale è rappresentata dal fatto che durante il cambio di abiti e la svestizione la telecamera non viene spenta. E quindi è possibile vedere la protagonista della ripresa completamente nuda. Molte volte le moderne camgirls usano un trucco che si sta rivelando assai efficace. Postano un video in cui provano dell'abbigliamento intimo su YouTube, ma senza mai mostrarsi in tenuta adamitica. Durante la ripresa e poi nei dettagli viene ricordato come, qualora l'utente fosse interessato, può andare su Onlyfans per visualizzare il video per intero. Senza tagli.

Durante la pandemia questa pratica, complice la crisi economica, la chiusura di numerose attività e i modesti ristori erogati, è aumentata in modo esponenziale. Perché Onlyfans è in grado di corrispondere alle donne disposte a spogliarsi fino a diecimila euro al mese. Non poco, soprattutto di questi tempi. Il sito si trattiene il venti per cento dei compensi totali, il resto va agli autori dei contenuti. Un business in crescita. Esponenziale. Che con i denari della Borsa potrebbe diventare difficile da controllare e assai pericoloso per i più deboli: i nostri figli.

