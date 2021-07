Dl Sostegni bis, 60 milioni per le assunzioni dei tirocinanti di tre ministeri

05 luglio 2021 a

a

a

Decreto Sostegni bis, 60 milioni per procedere con le assunzioni dei tirocinanti di tre ministeri. I bandi saranno pubblicati dal ministero della Funzione pubblica ai quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti dei ministeri della Giustizia, Cultura e istruzione per contratti a tempo determinato o parziale.

Concorsi, bando per 345 posti per segretari comunali e provinciali

Lo prevede uno degli emendamenti contenuto nel pacchetto di riformulati al decreto legge, all’esame della commissione Bilancio della Camera che stanzia 60 milioni di euro per lo scopo: 20 milioni nel 2021 e 40 milioni nel 2022. Attualmente è in corso la discussione degli emendamenti compresi nel pacchetto dei riformulati, su cui è necessario avere l'ok per la copertura economica, ma che hanno ottime possibilità di essere compresi nel testo finale del documento. Tra gli altri attualmente in corso d'esame c'è la proposta di istituire un fondo da 10 milioni di euro per garantire tamponi gratis ai soggetti fragili. Ma anche un fondo da 5 milioni per bed and breakfast e agenzia di animazione. Chiesto anche lo stop alla tassa di ancoraggio per le navi da crociera, così come lo stop del versamento dell'Imu 2021 per i proprietari di case date in affitto a inquilini destinatari di provvedimenti di sfratto. Chiesto anche un fondo da 10 milioni per i servizi di sostegno psicologico da parte dei pazienti oncologici e dei giovani e un altro fondo da 10 milioni quale riconoscimento di un contributo per l’Ospedale Gaslini e gli altri Irccs pediatrici come ristoro ai costi sostenuti per il Covid.

Il ministro Cartabia annuncia due nuovi concorsi al ministero della Giustizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.