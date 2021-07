Super cashback, la classifica provvisoria al termine del primo semestre 2021

03 luglio 2021 a

Super cashback, sulla app Io è stata pubblicata la classifica provvisoria dell'iniziativa al termine del primo semestre del 2021. Per entrare tra i primi 100 mila utenti che dall'1 gennaio al 30 giugno hanno effettuato il maggior numero di pagamenti elettronici e digitali sono servite 781 transazioni.

A loro dovrebbe andare il bonus da 1.500 euro messo in palio per questa iniziativa, che sarà liquidato entro il 30 novembre e non più entro il 30 agosto, come inizialmente previsto dal decreto che ha istituito il cashback e super cashback. Come ormai noto, infatti, lunedì scorso la cabina di regia del governo ha sospeso l'iniziativa del cashback prevista per il secondo semestre dell'anno, dirottando le risorse accantonate per finanziare gli ammortizzatori sociali. Tuttavia il condizionale è ancora d'obbligo: la classifica definitiva, infatti, sarà pubblicata solo sabato 10 luglio (tant'è che sulla app Io c'è scritto "classifica in elaborazione"). Solo allora si vedrà se la "mannaia" del governo si sarà abbattuta sui cosiddetti "furbetti" e se le transazioni ritenute anomale saranno state cancellate o meno.

E questo potrebbe stravolgere la classifica. Infatti a fine maggio a molti utenti sono arrivati messaggi con cui si invitava a chiarire alcuni pagamenti, o di importo irrisorio o perché eseguiti in un lasso temporale molto ravvicinato. Pratiche ricondotte per l'appunto a quei sistemi utilizzati esclusivamente per accumulare pagamenti e scalare la classifica, senza eseguire in realtà acquisti realmente motivati. Non si è trattato di comportamenti scorretti o vietati, in quanto le maglie larghe del regolamento hanno consentito questi escamotage, tuttavia ora resta da capire se a posteriori la classifica subirà una pesante sforbiciata o se ormai, finito questo semestre, si lavorerà solo per cambiare il regolamento in vista della ripresa del programma, attualmente prevista dal 1 gennaio 2022.

