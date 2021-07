Lotteria degli scontrini, estrazione 1 luglio dei premi settimanali

01 luglio 2021 a

Lotteria degli scontrini, giovedì 1 luglio nuova estrazione dei premi settimanali. L'agenzia dogane e monopoli pubblicherà dopo le ore 13 i codici dei biglietti vincenti dei 15 premi da 25 mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5 mila euro per gli esercenti.

Come ormai noto, dal 10 giugno si tengono le estrazioni settimanali per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23.59, della settimana precedente (se la giornata di estrazione coincide con una festività , l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo). il resoconto ufficiale delle estrazioni precedenti, verificabile nella propria area personale sul sito ufficiale lotteriadegliscontrini.gov.it è anche verificabile cliccando su questo link. La lotteria degli scontrini rientra nel piano Italia Cashless, voluto dal secondo governo Conte, che comprende anche cashback e super cashback. Non è escluso, come avvenuto lunedì scorso con queste due ultime misure, che anche la lotteria degli scontrini venga rivista a fine anno da parte del governo, che non ha giudicato l'iniziativa utile per il recupero dell'evasione fiscale e l'incentivo al ricorso a sistemi di pagamenti elettronici o digitali.

