Perugia, Intesa Sanpaolo e Generation Italy: via al primo corso gratuito per giovani 18-29 anni

Il corso di formazione per sviluppatori Java nell’ambito del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo e Generation Italy arriva a Perugia per la sua prima edizione. Dopo il successo del corso già attivo in 10 città italiane, a partire dal 12 luglio il corso per diventare sviluppatori di app e siti web arriva anche nel capoluogo umbro, con l’obiettivo di formare giovani alla ricerca opportunità e accompagnarli verso il mondo del lavoro.

Il corso è aperto a ragazzi e ragazze di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è completamente gratuito. Nessuna competenza pregressa è richiesta per accedere al corso, né titoli di studio afferenti all’area informatica ma solo il superamento di un test online accessibile dal sito di Generation Italy e un colloquio motivazionale.



Il corso è strutturato in 14 settimane, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. Tutti i costi del progetto, inclusi quelli della individuazione dei candidati e dell’erogazione dei corsi di formazione, sono coperti da Intesa Sanpaolo, rendendone la fruizione totalmente gratuita sia per i partecipanti che per le aziende interessate alle potenziali assunzioni.

L’obiettivo del programma Giovani e Lavoro, partito nel 2019 e che ha già formato oltre 1500 giovani sulla base delle reali esigenze delle aziende, è infatti duplice: fornire competenze in ambito Java e creare un collegamento tra i partecipanti e le realtà aziendali del territorio alla ricerca di queste figure, tra le più richieste sul mercato del lavoro. Al termine della formazione ogni partecipante ha infatti l’opportunità di incontrare aziende del territorio interessate al profilo professionale acquisito durante il percorso.



Il programma didattico affronta e approfondisce tematiche come architettura delle applicazioni, fondamenti UX e della tecnologia, testing delle applicazioni e verifica della qualità, applicazioni Aja e basate sul framework Spring, persistenza basata su JPA e Hibernate, SOA e Servizi Web (con casi studio e role-play).

