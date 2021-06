Carburanti, altri rincari per la modalità servito. Tutti i prezzi, da benzina a Diesel e Gpl

29 giugno 2021 a

a

a

Ancora qualche piccolo rincaro per quanto riguarda la benzina. In pratica sono solo oscillazioni sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso lunedì 28 giugno leggermente in calo, le compagnie per il momento hanno deciso di tenere fermi i prezzi raccomandati. Di conseguenza i prezzi praticati sul territorio sono rimasti sostanzialmente stabili, anche se vanno registrati piccoli rincari relativamente alla modalità servito.

Benzina, "stangata da 267 euro l'anno". Verde a 1,6 euro: massimo dal 2019

Entrando maggiormente nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di lunedì 28 giugno comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, resta a 1,627 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,623 e 1,636 euro al litro (no logo 1,610). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre per quanto concerne la modalità self service, rimane a 1,488 euro al litro con le compagnie posizionate tra 1,480 e 1,508 euro al litro (no logo 1,466).

Annuncio del ministro: "Addio alle auto benzina e diesel in Italia"

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è salito a 1,770 euro al litro (rispetto al 1,768 di lunedì 28) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,713 e 1,841 euro al litro (no logo 1,661). La media del diesel è invece cresciuta a 1,636 euro al litro (lunedì 28 giugno si attestava a 1,634) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,576 e 1,716 euro al litro (no logo 1,518). Infine, il Gpl va da 0,656 a 0,675 (no logo 0,643).

Volvo XC40, due cuori elettrici per comfort e potenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.