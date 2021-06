Condizionatori e climatizzatori, ecco i migliori: la classifica di Altroconsumo

28 giugno 2021 a

Con il grande caldo, migliaia di italiani in questi giorni stanno pensando di installare nelle proprie case o nei luoghi di lavoro condizionatori o climatizzatori d'aria. Ma quali sono i migliori? La risposta è arrivata da Altroconsumo, che ha stilato un'apposita classifica. Secondo il portale dedicato ai consumatori, infatti, bisogna effettuare una serie di considerazioni preliminari prima di procedere all'acquisto.

"Una prima cosa da valutare è la superficie del locale che dobbiamo rinfrescare, perché non tutti gli apparecchi sono ideali per tutti gli ambienti: in base ai metri quadrati delle stanze, infatti, sarà possibile scegliere un climatizzatore che possa rinfrescare in modo efficace tutto l’ambiente. Tale valutazione è molto importante non solo per l'efficienza dell’apparecchio ma anche in termini di risparmio energetico", spiega il sito. L'unità di misura da considerare per l'acquisto di questi apparecchi è rappresentato dai BTU (British Thermal Unit), l’unità di misura energetica utilizzata nei paesi anglosassoni. A seconda dei metri quadrati dell'ambiente che si vuole climatizzare, è possibile scegliere un dispositivo con un certo valore BTU. Questi i parametri da prendere in considerazione: per una stanza fino a 10 metri quadrati servono 5 mila Btu, da 10 a 15 mq bastano 7 mila Btu, da 15 a 25 mq ne bastano 9 mila; da 25 a 40 mq ne servono 12 mila, mentre tra 40 e 50 mq 15 mila. Dai 50 ai 60 mq ne servono invece 18 mila.

Detto questo, i migliori apparecchi in classifica (motore + split) sono i seguenti: LG F12MT NSM / F12MT U24 (prezzo medio 1.200 euro), DAIKIN FTXM25R / RXM25R (prezzo da 955 euro), DAIKIN FTXJ25MW / RXJ25M (da 598 euro), DAIKIN FTXA25AW / RXA25A (prezzo medio 1.200 euro), DAIKIN FTXM35R / RXM35R (prezzo medio 1.000 euro), MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VGK / MUZ-EF25VG (prezzo da 1.000 euro) e il MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG (da 826 euro).

