Super cashback, la classifica del 28 giugno: ultimi giorni per accumulare pagamenti

Super cashback, la classifica di lunedì 28 giugno vede quota 702 pagamenti come soglia necessaria per occupare la posizione numero 100 mila. Ultimi giorni, quindi, per accumulare pagamenti utili a conquistare la posizione più ambita per ottenere il bonus da 1.500 euro.

La corsa, ormai, è solo tra gli utenti che occupano le posizioni dalla 105 mila a salire, dal momento che per tutti gli altri è praticamente impossibile rimettersi in corsa. Anche perchè la media giornaliera con cui procede il gruppo dei primi 100 mila utenti in classifica è di 10 o 12 transazioni al giorno. Si sta allentando quindi la corsa di tanti utenti che hanno preso parte a questo primo semestre del super cashback sperando nella vittoria finale. Il bonus di 1.500 euro è ovviamente cumulabile con i 150 euro del cashback ordinario e permetterà quindi ai primi 100 mila in classifica di portarsi a casa in un sol colpo 1.650 euro. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla fine dell'iniziativa, quindi entro il 30 agosto. La classifica ufficiale del super cashback sarà pubblicata sulla app Io il 10 luglio. Da giovedì 1 luglio, quindi, secondo round del super cashback, con il secondo semestre dell'iniziativa che darà nuovamente modo di conquistare altri soldi per tutti coloro che effettueranno operazioni e pagamenti con bancomat, carte di credito, app e altri circuiti elettronici e digitali che consentono di tracciare i pagamenti.

Al netto, ovviamente, di modifiche al regolamento dell'iniziativa, visti i tanti "furbetti" che sono entrati anche nel mirino della Corte dei conti per comportamenti non definibili come illegali, ma quanto meno scorretti e poco "ortodossi" rispetto allo spirito dell'iniziativa. Ad oggi, tuttavia, non sembra che ci saranno interventi normativi a riguardo. Ed è facile prevedere, tuttavia, che il prossimo super cashback vedrà da subito una corsa forsennata tra tutti i pretendenti.

