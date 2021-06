Super cashback, la classifica del 26 giugno, verso quota 700 pagamenti

26 giugno 2021 a

Super cashback, la classifica del 26 giugno vede raggiunta quasi quota 700 pagamenti, con 689 transazioni a cui è arrivato l'utente numero 100 mila. La classifica attualmente ha recepito le transazioni effettuate fino al 24 giugno, secondo quanto riportato nell'apposita sezione della app Io.

Il 30 giugno scade il primo semestre dell'iniziativa, che si dovrebbe ripetere per altre due volte. Il governo, infatti, per ora non ha modificato in alcun modo quanto previsto dall'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, che nell'ambito del piano Italia Cashless ha introdotto il cashback, il super cashback e la lotteria degli scontrini. Al momento non ci sono segni che inducono a pensare anche modifiche al regolamento dell'iniziativa, malgrado le numerose "falle" riscontrate in questi mesi. Tra queste, la possibilità di ricorrere a micro transazioni per scalare la classifica, senza alcuna soglia minima di importo (anche pochi centesimi) nè alcun intervallo temporale minimo presso uno stesso esercente, regola che potrebbe evitare il frazionamento di uno stesso pagamento.

Tanto che il super cashback si è tramutato unicamente in una corsa sfrenata ad accumulare transazioni, tradendo così lo spirito originario che voleva premiare chi faceva il maggior numero di acquisti utilizzando bancomat, app e carte di credito per i pagamenti. Il primo passo del governo, ora, potrebbe essere quello di annullare operazioni ritenute sospette già in questa classifica del super cashback, che sarà resa nota definitivamente il 10 luglio. Tra fine maggio e inizio giugno, infatti, molti utenti hanno ricevuto messaggi con cui gli è stato chiesto di giustificare alcune transazioni, ma ora non si è ancora compreso a pieno se poi le giustificazione fornita basterà o se ci sarà una "mannaia" sui pagamenti finora accumulati. Un rebus, insomma, che sarà chiarito ormai a stretto giro, visto che la scadenza del 30 giugno è alle porte.

