Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 25 giugno 2021

25 giugno 2021 a

Eurojackpot, torna l'appuntamento con la fortuna. Arriva l'estrazione oggi 25 giugno 2021 nel primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. I numeri vincenti su questa pagina subito dopo le ore 20.

Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia: 18 i Paesi per conquistare un grande montepremi in palio ogni venerdì.

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Sono ben le 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Puoi giocare sia in ricevitoria che comodamente online.

Il jackpot riparte sempre da 10 milioni di euro e cresce sempre più velocemente a ogni concorso. Il montepremi per questo concorso ammonta a 24.492.932,00 euro.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI VENERDI' 25 GIUGNO 2021: - - - - -

