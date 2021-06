Cartelle esattoriali, proroga dello stop fino al 30 agosto martedì in consiglio dei ministri

25 giugno 2021 a

Cartelle esattoriali, si va verso una nuova proroga al 30 agosto. È atteso entro martedì 29 giugno il Consiglio dei ministri per varare il decreto legge per lo stop fino al 30 agosto delle cartelle esattoriali, altrimenti pronte a ripartire dal primo luglio.

Una corsa contro il tempo quella per varare la nuova proroga alla notifica di atti, ingiunzioni e simili, visto che l’ultima scadenza era il 30 giugno. A quanto apprende l’Adnkronos l’obiettivo sarebbe portare il provvedimento in Cdm già lunedì, per non arrivare proprio a ridosso del termine, ma bisogna trovare una finestra tra gli impegni istituzionali del governo. Il provvedimento tecnicamente non presenterebbe criticità visto che si muove sul solco delle altre proroghe attivate dagli inizi della pandemia del Covid nel marzo 2020, e sul fronte delle coperture verrebbero usati i risparmi dei precedenti ristori per un valore superiore a 2 miliardi o oltre. In questa sede dovrebbero arrivare anche le norme per la proroga dei termini di ripresa dei pagamenti delle 16 rate ad oggi sospese della rottamazione.

Intanto l'Inps ha reso noto che dall'1 al 31 luglio è possibile presentare la domanda per il reddito di emergenza per le mensilità che vanno da giugno a settembre di quest'anno. Sul sito dell'istituto di previdenza sociale, o anche attraverso i canali social del medesimo ente, è possibile presentare la domanda e verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere alla misura prevista dalla legge di stabilità e finanziata ulteriormente anche nei successivi provvedimenti voluti dal governo per arginare gli effetti negativi della pandemia.

